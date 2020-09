Klaus Iohannis explica scorul mare al PSD: Cu toate apucaturile lui, PSD are un numar important de votanți/ VIDEO

Președintele Klaus Iohannis consideră că PSD are încă o bază electorală foarte puternică și chiar dacă la aceste alegeri locale s-a echilibrat lupta cu PNL, în viitor schimbările se vor produce greu.

”Schimbările în politică, în administrația locală nu se produc foarte rapid. Cu siguranță oamenii au observat în alte localități că există altenative viabile și au votat altenativa.

PSD, cu toate apucăturile lui, cu toată abordarea toxică din Parlament, are un număr important de votanți. Dacă eu sau PNL criticăm PSD-ul, asta nu înseamnă că am criticat electoratul PSD. Nu există alegător bun sau alegător rău, fiecare are dreptul să voteze cu cine consideră.”, a spus Klaus Iohannis.