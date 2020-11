Klaus Iohannis foloseste tragedia de la Piatra Neamt in scop electoral: ‘Votul din 6 decembrie este mai important decat oricand’

Preşedintele Klaus Iohannis foloseşte tragedia de la Piatra Neamţ ca argument pentru a îndemna la un vot anti-PSD, partidul care “este de vină” pentru starea actualului sistem de sănătate. “O spun și eu de ani de zile: sistemul de sănătate trebuie regândit din temelii. Lipsa de finanțare, corupția endemică, incompetența și neimplicarea, toate acestea au […] The post Klaus Iohannis foloseşte tragedia de la Piatra Neamţ în scop electoral: ‘Votul din 6 decembrie este mai important decât oricând’ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.