Președintele Klaus Iohannis a avut un gest nervos la finalul declarațiilor de miercuri, de la Palatul Cotroceni, în urma ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării. După ce a precizat temele discutate în timpul ședinței CSAT în care s-a stabilit strategia de apărare națională pentru 2020-2024, Klaus Iohannis a încheiat discursul, la Palatul Cotroceni, cu un […] The post Klaus Iohannis, gest nervos la finalul declarațiilor, la Cotroceni. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.