Klaus Iohannis - Guvernul Orban ia toate masurile necesare pentru a stopa raspandirea infectiilor cu noul coronavirus

Președintele României,, a susținut în urmă cu puțin timp, la Palatul Cotroceni, o declarație de presă.„Domnul Florin Cîțu și-a depus astăzi mandatul de prim-ministru desemnat, un gest politic pe care îl respect. Este o hotărâre care dovedește maturitate politică, în contextul complicat provocat de coronavirus.Vreau să subliniez că această decizie nu schimbă cu nimic faptul că România are, în acest moment, un Guvern care funcționează, Guvernul Orban, care a dovedit că acționează cu toată hotărârea și responsabilitatea și ia toate deciziile necesare pentru a stopa răspândirea infecțiilor cu noul coronavirus. Datorită acestor măsuri, chiar dacă mai drastice, dar luate la timp, în România numărul infectărilor a rămas destul de mic.Suntem cu toții responsabili să găsim cât mai urgent o soluție democratică la actuala situație politică. Așadar,Nu avem niciun moment de pierdut. Solicit imperativ Parlamentului să lucreze cu celeritate, astfel încât săptămâna viitoare să fie învestit un Guvern cu puteri depline, un guvern împreună cu care pot să mă dedic sută la sută combaterii efectelor răspândirii noului coronavirus, având atunci la dispoziție toate pârghiile pentru a lua măsurile ce se impun.Prioritatea zero în aceste zile este protejarea sănătății oamenilor. De aceea, repet, răfuielile și meciurile politice nu-și au deloc rostul în actualul context.Traversăm o perioadă foarte complicată, fără precedent, în care lucrurile evoluează rapid și imprevizibil. Autoritățile care gestionează situația creată de noul coronavirus au luat din timp măsurile necesare pentru a limita efectele negative. Dar pentru a fi cu adevărat eficiente, aceste măsuri, instituite de Guvern, trebuie urmate cu strictețe de fiecare dintre noi.Respectarea fără excepție a regulilor de igienă reprezintă principala linie de apărare împotriva răspândirii virusului și cu toții putem contribui din acest punct de vedere la diminuarea riscului de contaminare.Carantina sau autoizolarea acolo unde se impun sunt obligatorii, oricât de neplăcute ar fi sau oricât disconfort temporar ar crea. Nedeclararea tuturor informațiilor către medici și ignorarea restricțiilor de autoizolare sau de carantină pot avea efecte foarte grave atât asupra persoanei care face aceste lucruri, cât și asupra apropiaților săi sau chiar asupra întregii comunități.Împiedicând răspândirea virusului în comunitate, câștigăm timp prețios pentru a lupta cu acest flagel.Comportându-ne responsabil și prudent sprijinim în mod direct atât medicii, cât și oamenii bolnavi care au realmente nevoie de îngrijire de specialitate.Peste tot în lume, în cazul unei epidemii sau pandemii, sistemul medical este supus unei presiuni uriașe. Depinde de fiecare dintre noi să punem umărul la atenuarea acestei presiuni. Ajutând medicii, îi ajutăm practic pe semenii noștri a căror viață sau sănătate ar fi în mare pericol fără asistență medicală.Dragi români,O atitudine prudentă și responsabilă nu echivalează sub nicio formă cu panica.Evitați propagarea de știri false, alarmiste, nu contribuiți la diseminarea unor informații care produc isterie, anxietate și comportamente iraționale. Dacă auziți un zvon, nu îl răspândiți mai departe și descurajați-i pe ceilalți să o facă!Pandemia de informații false și de minciuni este extrem de periculoasă și de nocivă.Urmăriți comunicările publice făcute de instituțiile statului, urmăriți canalele oficiale de transmitere a știrilor. Am constatat cu toții cât de mult rău pot produce asemenea știri false, precum cele care circulă acum - cică orașe întregi din România urmează să intre în carantină.Într-o formă sau alta, într-o proporție mai mare sau mai mică, toți suntem afectați de contextul actual. Sunt sectoare ale economiei care suferă pierderi grele în aceste zile, sunt multe companii a căror activitate este periclitată.Din acest motiv, am prezidat ieri prima ședință a unui grup de lucru interguvernamental constituit special pentru a identifica acele căi și soluții directe menite să sprijine aceste sectoare și mediul de afaceri. În urma procesului de analiză, vom veni cu măsurile care pot ajuta direct și eficient.Deși nimeni nu poate oferi garanții, sunt optimist că vom trece împreună cu bine peste această grea încercare pentru români și pentru România. Separați suntem slabi în fața oricărei vulnerabilități, pe când împreună, cu omenie, încredere și spirit de întrajutorare, vom reuși să depășim toate obstacolele.Vă mulțumesc!”, a transmit președintele Iohannis.