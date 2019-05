Klaus Iohannis, huiduit astazi de catre un timisorean: ''Isi bate joc de popor''

iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis a vizitat in cursul zilei de astazi, Sinagoga evreiasca din Timisoara, in curs de de restaurare. Un timisorean a strigat ”Jos Iohannis”, in momentul in care presedintele intra in Sinagoga din Timisoara. Klaus Iohannis i-a raspuns: ”Fiecare cu parerea lui”. Timisoreanul, intrebat de catre un reporter de ce il contesta, a raspuns ca Iohannis :''Isi bate joc de popor'' Iata ce ii transmite Federatia Loja de Onoare a Revolutionarilor din Decembrie 1989 lui Klaus Iohannis: Va cerem sa nu folositi Revolutia Romana in ... Klaus Iohannis amana ceremonia de omagiere a victimelor comunismului La ora 17:00, Klaus Iohannis va participa la fes ...