Klaus Iohannis iși trimite fosta consiliera la CCR. Simina Tanasescu il inlocuiește pe Petre Lazaroiu care a acuzat-o de presiuni in favoarea Președinției

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de numire în funcţia de judecător la Curtea Constituţională a Siminei Tănăsescu pentru un mandat de nouă ani care va începe la data de 9 iunie. Ea îl va înlocui la Curtea Constituţională pe judecătorul Petre Lăzăroiu. Actualul judecător numit de preşedinte, Petre Lazaroiu, a fost numit la CCR