Klaus Iohannis și Viorica Dancila se vor confrunta in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale

Klaus Iohannis a câştigat detaşat primul tur, urmând să o înfrunte în turul II pe Viorica Dăncilă, candidata PSD, potrivit exit-poll-lui realizat de Centrul de Sociologie Urbană șiRegional – CURS, în parteneriat cu Avangarde. Klaus Iohannis (PNL) – 39% Viorica Dăncilă (PSD) – 22,5% Dan Barna (USR-PLUS) – 16,4% Mircea Diaconu (Ind.) – 7,9% Theodor Paleologu