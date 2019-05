Klaus Iohannis, ignorat total de liderii europeni la Summitul de la Sibiu

klaus iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente jenante la Summitul de ieri de la Sibiu pentru presedintele Klaus Iohannis. Acesta a fost lasat singur de liderii europeni. Summitul de la Sibiu: Presedintii statelor UE, primiti de Klaus Iohannis. Presedintele a vorbit despre intrarea in Schengen - UPDATE / FOTO / LIVE TEXT/ VIDEO Concret, seful statului a fost lasat singur de liderii europeni, in ciuda faptului ca era gazda reuniunii. In momentul in care Klaus Iohnnis incearca sa intre in vorba cu sefii de stat si de guvern, acesta este ignorat. In disperare de cauza, presedintele merge langa Angela Merkel care poarta o discutie cu un alt oficial european. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . ...