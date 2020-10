Klaus Iohannis ii da nota de trecere lui Nelu Tataru: Se straduiește foarte tare - VIDEO

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Cotroceni, că ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, „se străduiește foarte” să găsească soluții în actualul context pandemic.

„Nu este treaba mea sa evaluez activitatea ministrilor si in niciun caz in public. Asta e treaba premierului si a partidului din care fac parte ministrii. Dl ministru Tatu se straduieste foarte tare sa faca treaba in teren si sa gaseasca solutii”, a declarat Klaus Iohannis.