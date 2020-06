Klaus Iohannis il UMILESTE pe Florin Citu. Doar cu premierii PSD a mai procedat in felul acesta

Am prezentat in articolul precedent legaturile pe care si le-a creat Florin Pandele pentru a-si spori afacerea cu cele trei service-uri si ascensiunea sa bazata pe increngaturile pe relatia ASF - ASSAI - COTAR, ca si cu alti politicieni care sa sustina legislatia RCA in forma actuala si deosebit de profitabila in Parlament. In continuare vom dezvolta relatia Pandele - Muntean - Rangu si jocurile de culise pentru a elimina de pe piata asigurarilor City Insurance si Euroins, principalii asiguratori, cu milioane de clienti.