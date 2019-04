Klaus Iohannis, in fata unei decizii cruciale: 'Suntem in stare sa negociem interesul nostru intr-un mod corespunzator'

Preşedintele Klaus Iohannis participă, miercuri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European pe tema procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană. La sosirea la Consiliul European, Iohannis a vorbit despre scenariile luate în calcul pentru Brexit.

"Cred ca pana la urma se va accepta o prelungire (pentru obţinerea unui acord în privinţa condiţiile ieşirii Marii Britanii din UE, n.r.). Inca sunt discutii si asta va fi transat in plen, daca aceasta prelungire va fi mai degraba scurta sau mai degraba lunga. Cu siguranta se vor purta discutii si pe garantii. Avem nevoie de cateva lucruri foarte clare din partea Martea Britanii. In aceasta etapa nu prevad efecte de vreun fel special, atata timp cat ne aflam in perioada de prelungiri. Am speranta ca vom avea un acord in final si lucrurile vor fi foarte bine prevazute. Chiar si in cazul unui Brexit fara acord, suntem in stare sa negociem interesul nostru, in special al romanilor din Marea Britanie, intr-un mod corespunzator.

Pe 9 mai se va intampla ce era planificat (la summitul UE de la Sibiu, n.r.). Vom discuta despre viitorul UE, cu sau fara prietenii nostri din Marea Britanie. Cu siguranta, intr-o forma sau alta, Marea Britanie va face parte din viitorul nostru", a declarat preşedintele Iohannis.

Şefii de stat şi de guvern vor discuta în format UE27 ultimele evoluţii în acest dosar, precum şi solicitarea transmisă de premierul britanic Theresa May, prin scrisoarea din 5 aprilie, privind amânarea retragerii Regatului Unit din Uniune.