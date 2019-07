Klaus Iohannis incaseaza lovitura dupa lovitura. Florin Iordache, mutare dupa decizia CCR privind referendumul

iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Planul presedintelui Klaus Iohannis se prabuseste. Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a depus, astazi, la Senat, un proiect de lege pentru modificarea legii referendumului, in contextul in care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat ca la referendumul organizat pe 26 mai electoratul nu a fost informat corect privind cele doua intrebari. Concret, deputatul PSD Florin Iordache a depus, astazi, la Senat o propunere legislativa pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Vicepresedintele ALDE, atac la presedinte: Zecile de milioane euro cheltuite pentru referendum, le va da inapoi Klaus Iohannis din banii de meditatii Astfel, proiectul in ...