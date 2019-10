Klaus Iohannis incepe atacurile la USR: 'Au impresia ca li se cuvine o felie semnificativa'

Klaus Iohannis le-a transmis vineri simpatizanţilor din diaspora că trebuie să i se alături, pentru ca, alături de PNL, să reconstruiască statul. Preşedintele a lansat şi un atac voalat la USR cu această ocazie, chestiune în premieră în această campanie.

"Trebuie să mergem împreună mai departe fiindcă doar așa avem șanse împotriva colosului PSD, că încă este un colos PSD-ul, să nu ne face iluzii. Și doar așa putem să facem de fapt ceea ce așteaptă românii de la noi, să refacem România așa cum ne-o dorim. Să ajungem la ceea ce am numit reconstrucția statului. Avem de câștigat prezidențiale, locale și parlamentare. Și să nu își imagineze cineva că acest lucru va fi foarte ușor. Va fi foarte greu. Nu subevaluați competitorii electorali. Despre PSD am vorbit, sunt și alții care au impresia că li se cuvine o felie semnificativă, mai ales din votul Diasporei. Așa că dacă vreți să fiți parte în efortul meu, împreună cu PNL, de a reconstrui pentru români România, sistemele publice din România, încrederea românilor în politică, atunci vă rog să luptați în așa fel încât să le dați oamenilor speranță. Pentru asta se duc oamenii și pun ștampila „Votat”, pentru speranță. Dar această speranță nu trebuie doar creată, ea trebuie și hrănită. Și la un moment dat trebuie să apară și rezultatele. Or asta, dragii mei, se poate numai lucrând împreună. Acum, sper că mă înțelegeți bine, nu aștept de la voi, care veniți din Diaspora, să lăsați totul deoparte și să veniți să vă faceți funcționari într-un minister și să lucrați ceva hârtii. Eu vă rog să lucrați idei, lucrați idei, construiți proiecte pentru românii din Diaspora, redați-le încrederea în politicienii de bună-credință, fiindcă nu sunt toți o apă și-un pământ", a afirmat Iohannis.