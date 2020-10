Klaus Iohannis: Inchiderea scolii nu trebuie exagerata / Nu intentionez sa revenim la starea de urgenta

Președintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, la finalul unei vizite la Institutul Național de Sănătate Publică că vor fi luate toate măsurile recomandate de specialiști, dar că printre acestea nu se regăsește și „nevoia amânării alegerilor”, relatează Agerpres. Să nu exagerăm cu închiderea școlilor “Închiderea şcolii nu trebuie exagerată. Copiii sunt în siguranţă în şcoli. […] The post Klaus Iohannis: Închiderea şcolii nu trebuie exagerată / Nu intenţionez să revenim la starea de urgenţă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.