Klaus Iohannis, ingrijorat ca PSD ar putea sa caștige din absenteismul la vot / VIDEO

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri la Cotroceni, despre posibilitatea ca organizarea alegerilor in pandemie sa provoace un absenteism, ca este posibil un asemenea scenariu si si-a exprimat speranta ca le-a fost tuturor romanilor „invatatura de minte” ce s-a intamplat

„Este posibil, am avut un astfel de caz in decembrie 2016, cand credibilitatea celor alesi a fost profund afectata si am tras pana in ziua de azi si tragem si acum din cauza acelui vot si absenteism. Sper ca ne este tuturor invatatura de minte si mergem la vot”, a spus Klaus Iohannis.

Prezența la alegerile parlamentare din 2016 a fost de 39.79 %. Alegerile au fost castigate la scor de PSD.