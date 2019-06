Klaus Iohannis, intalnire cu oamenii apropiati serviciilor

Klaus Iohannis 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La invitatia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, joi, 13 iunie, la ora 16.00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ceremonia publica de semnare a Acordului Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. La caremonie vor participa presedintele PNL, Ludovic Orban, presedintele USR, Dan Barna, presedintele PRO Romania, Victor Ponta. Iata ce contine acordul politic national pe care Klaus Iohannis il trimite partidelor - DOCUMENT PSD a depus cateva amendamente la acest pact, pe care Iohannis l-a dorit semnat doar in modul in care l-a porpus. In aceste conditii coallitia de guvernare si UDMR au ales sa nu semneze Pactul ce face referire la transpunerea in legislatie a rezultatelor ...