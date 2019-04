Klaus Iohannis, intalnire cu premierul italian Giuseppe Conte. Ce urmeaza sa discute cei doi

Klaus Iohannis 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri, in calitate de invitat de onoare, la Conferinta „The State of The Union”, organizata de Institutul Universitar European de la Florenta si va avea o intrevedere cu premierul Giuseppe Conte. Aflata la cea de-a IX-a editie, conferinta are ca tema principala democratia in secolul XXI in Europa, cu accent pe contextul electoral european. Lideri politici europeni, jurnalisti, membri ai corpului academic si reprezentanti ai societatii civile vor dezbate o serie de teme de actualitate care privesc atat provocarile cu care se confrunta Uniunea Europeana, cat si perspectiva unei Uniuni mai puternice, adaptate si pregatite pentru aspiratiile generatiil ...