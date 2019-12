Klaus Iohannis isi prezinta propriile realizari la CSM. Presedintele cere Consiliului sa 'repare raul facut' (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis participă marţi la şedinţa plenului CSM în care se alegerea conducerea Consiliului pe anul 2020, şedinţă pe care, conform legii, o şi prezidează. Preşedintele şi-a început alocuţionea de la CSM printr-o prezentare a propriilor realizări, în frunte cu referendumul din luna mai.

"Anul 2019 va ramane in memoria colectiva drept anul in care cetatenii au protejat, prin votul lor in cadul referendumului, independenta justitiei si buna sa functionarea in fata unor demersuri sistematice de slabire a sistemului judiciar. Desi anul a inceput in aceeasi nota, cu un sistem judiciar aflat in defensiva, rezultatul referendumului din luna mai a obligat decidenţii politici sa isi reconsidere actiunile. (...) Nu am ezitat in tot cursul mandatului sa actionez oridecateori s-a incercat destabilizarea sistemului de justitie. Am utilizat toate mijlocele constitutionale pentru a inlatura modificarile nocive ale legilor justitiei. Am reiterat an de an incredea in sistemul de justitie si sprijinul meu pentru intregul corp al magistratilor. In relatia cu CSM mi-am asumat un parteneriat. Chiar daca asaltul asupra justitiei a fost oprit temporar, raul facut trebuie reparat cat mai rapid. Acest proces presupune si concursul real al CSM", a declarat Iohannis.