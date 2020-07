Klaus Iohannis: Justitia are misiunea de a apara drepturile, libertatile fundamentale si interesele legitime ale cetatenilor

Perioada traversata de Romania in ultimele luni si criza cu care se confrunta intreaga lume au adus cu sine transformari profunde in societatile noastre, iar protejarea dreptului la viata si a dreptului la sanatate a capatat noi valente, a precizat presedintele Klaus Iohannis in mesajul transmis cu ocazia Zilei Justitiei.