Klaus Iohannis l-a decorat pe diplomatul ucis in atentatul terorist din Kabul

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, într-o conferinţă de presă, că îl va decora pe militarul ucis în atentatul de la Kabul cu Steaua României. Totodată, el a transmis "sănătate și recuperare cât mai rapidă" și celuilalt diplomat rănit în atentatul din capitala Afganistanului. "Încep această declarație de presă pentru a transmite condoleanțe familiei diplomatului român