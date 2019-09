Klaus Iohannis la Craiova: 'Romanii vor PNL! Așa se trag concluziile dupa alegeri: Cine a caștigat acela este chemat'

Șeful statului Klaus Iohannis a criticat, sâmbătă, la Craiova, că PSD-ul care le-a promis românilor marea cu sarea, însă a realizat nimic. Iohannis a făcut un bilanț al promisiunilor PSD, arătând că în trei ani de guvernare românii au fost mințiți și amăgiți.

„Am venit cu mașina de la București, pe un drum pe care îl cunosc bine, de la București la Craiova și m-am așteptat să găsesc pe undeva o bucată de drum rapid sau o autostrada, pentru că de când sunt în politică PSD le promite oamenilor acest drum rapid. Dacă ați văzut-o voi am văzut-o și eu. Acest drum evident nu este, dar în rest dacă ne uităm prin țară PSD a realizat mii de km de autostradă, dar cu creionul, în fapt nimic. PSD-ul de când știu eu promite, cu bani europeni spitale mari regionale și aici în Craiova, cunoașteți cumva adresa acestui spital?

Eu nu! Acum câteva săptămâni doamna ministru al Sănătății ne anunța că primele studii de fezabilitate vor fi comandate ăn această toamnă, vă dați seama ce bătaie de joc la adresa românilor. După ce au guvernat atâta timp acum ne spun că vor începe hârtiile. Deci spitale nu avem. Am trecut prin multe localități și m-aș fi bucurat să am informația că acum școlile care aveau toalete în spatele curților nu mai sunt, dar realitatea este alta, ele tot acolo sunt. Deci școli moderne nu sunt, pază pentru școli nu este, manuale vor fi, auziți, vor fi. Veșnica replică a PSD: Vor fi! PSD-ul pentru România a fost și este o catastrofă! Cum am ajuns aici, cum am ajuns, noi Românii în această situație: prin alegeri. În decembrie 2016 PSD-ul a fost ales, cu un program care promitea oamenilor de toate. Atunci au promis si salarii și pensii și autostrăzi, și marea cu sarea și au realizat nimic!În schimb au reușit ei pesediștii să-și înșurubeze neamurile, prietenii, membrii de partid, în multe multe poziții publice. Oamenii competenți pe care îi are românia au trebuit să facă loc acestor incompetenți care aproape că au reuțit să distrugă România. Dar unii ne-am opus.

Tot timpul, am fost pe fază și mi-am folosit instrumentele constituționale și am oprit foarte multe din prostiile și nesimțirile pe care le-a planificat PSD-ul pentru România. Și cel mai mare succes a fost pentru România pe 26 mai. Am câștigat Referendumul care a arătat ceva foarte clar, ce nu mai vor românii, nu mai vor PSD, nu mai vor această catastrofă care aproape că a inhibat România și a arătat ce vor românii: Ei vor PNL! Așa se trag concluziile după alegeri: Cine a câștigat acela este chemat. Dar au fost doar primele alegeri, urmează prezidențialele și localele, am face bine să le câștigăm pe toate împreună și să me apucăm de treabă, pentru că este multă- multă muncă ce ne așteaptă. Trebuie să reconstruim ce a câștigat PSD-ul, trebuie să modernizăm România, trebuie să ajungem în final la o țară normală. E prea mult ce vreau eu?

E prea mult pentru români să aibă o țară europeană, modernă, normală? România normală i se cuvine fiecărui român. Dar pentru asta trebuie să muncim, să facem o echipă împreună. Eu știu ce trebuie făcut și voi face cu voi. Primul lucru PSD-ul trebuie îndepărtat de la putere, prin vot, iar apoi trebuie să croim un guvern pro-european în jurul PNL după care ne apucăm de treabă și facem România normală. Astăzi sunt un oltean cu oltenii mei și împreună ne dorim mai mult: O țară modernă, o țară normală, o țară din care nu mai pleacă tinerii, ci în care chiar se întorc. Această ambiție a mea de a mă simții normal în țara mea o împărtășesc cu milioane de români. Acest vis este posibil, acesta este un proiect politic, și acest proiect politic îl vom realiza împreună”, a declarat președintele Klaus Iohannis.