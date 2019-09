Klaus Iohannis, la deschiderea noului an scolar - "Unii politicieni se tem de scoala!"

Președintele României,, a susținut luni, 9 septembrie a.c., la Școala Gimnazială Ferdinand I din București, o alocuțiune în cadrul ceremoniei de deschidere a anului școlar 2019-2020.Discursul preşedintelui:„Bună ziua tuturor!Doamnă director,Doamnă Director General,Domnule Primar,Doamnă inspector general,Distinși profesori, stimați părinți,Dragi elevi,Mă bucur că am ocazia să fim astăzi împreună, într-o școală absolut remarcabilă prin rezultatele de excepție pe care le aveți.Școala voastră, parte a programului Inschool, sprijinit de Consiliul Europei, a reușit să aibă un impact semnificativ asupra comunității, pregătind și formând generații întregi de elevi.Cuvântul «școală» are diverse semnificații și stârnește, cum știm, o diversitate de emoții.Dar școala nu ar trebui să însemne niciodată doar o simplă clădire, chit că și ea contează. Este o comunitate de prieteni sau de colegi, este locul unde copiii își încep drumul spre maturitate, ghidați și îndrumați de dascălii lor.Ați văzut însă și voi, dragi copii, unii politicieni se tem de școală! Aici, în școală, sunt formați oamenii care le taxează erorile de logică și, mai nou, destul de des, de exprimare.Tot aici se resimte eșecul politicilor publice din educație, dar și lipsa de creativitate a acestora.Vedem cum, în loc să fie adoptate măsuri pentru creșterea calității educației, se preferă măsuri de facilitare a fraudei la bacalaureat. Cum se încearcă reducerea numărului celor care ajung să susțină examenul de evaluare națională. Sau cum se propune repartizarea automată spre școli profesionale a celor care iau medii mai mici, în loc să avem organizarea unor evaluări credibile de aptitudini.Nu trebuie să uităm niciodată rolul esențial al școlii, pentru că aici elevii își încep drumul în viață, își cultivă pasiunile și își formează viziunea asupra lumii.În același timp, educația oferită de școală este o oportunitate pentru România de a se normaliza, de a se transforma și de a se pregăti pentru o Europă și o lume în profundă schimbare, o lume care nu așteaptă după cei care sunt captivi în practici anacronice, în corupție sau în metehne comuniste.Dragi elevi,Aș dori să vă vorbesc nu doar despre importanța educației – pe care sunt sigur că o conștientizați – ci și despre rolurile pe care le aveți și pe care le veți avea în societate.Aveți drepturi pe care nimeni nu vi le poate lua.Voi, ca cetățeni ai României, trebuie să beneficiați de respectul și sprijinul deplin al instituțiilor statului.Este imperativ ca respectul să fie în centrul procesului de educație din școli. Și când spun asta, mă refer la respectul pe care îl datorați profesorilor voștri, dar și la respectul cu care profesorii, la rândul lor, au obligația să vă trateze. Toți copiii, fără nici un fel de discriminare, trebuie să se simtă la școală încurajați, protejați și în siguranță.Din nefericire, în România nu suntem încă în această situație, iar de multe ori copiii sunt cei care resimt efectele negative ale corupției sau ale nepăsării statului.Autoritățile au datoria de a crea un mediu sigur în clase, însă multe școli din ziua de astăzi nu au nici măcar un serviciu de pază funcțional.Este tot de datoria autorităților să asigure un drum sigur către școală. Dar iată că și aici există tergiversări în organizarea și decontarea transportului elevilor, ba, mai mult, există demersuri ale Guvernului care scot transportul rutier județean din aria serviciilor publice.Astfel, copiii sunt expuși riscurilor atât în interiorul școlii, cât și în drumul către școală.Aceste dovezi de nepăsare trebuie să înceteze.Avem nevoie de o normalizare a modului în care interacționăm cu instituțiile statului, iar această normalizare poate fi făcută doar prin educație și împreună cu oamenii cărora le pasă și care acționează.Nimic nu se schimbă de la sine. Toți cei care au puterea de a contribui la schimbare au responsabilitatea să o facă.Dragi elevi,Cu toții avem nevoie de repere. Fiți mândri de școala voastră, care vă ajută să porniți cu dreptul în viață!Școala Gimnazială Ferdinand I este un exemplu de cum ar trebui să fie școala românească – o școală în care talentul fiecărui copil este descoperit, cultivat și sprijinit.Sunteți viitorul României și am mare încredere în voi!Dragi profesori,Misiunea dumneavoastră este una dificilă, dar extrem de importantă.Dedicația de care dați dovadă este indispensabilă în pregătirea carierelor elevilor pe care îi îndrumați zi de zi.Sunt convins că reprezentați modele autentice pentru copii și vă îndemn să continuați munca asiduă care a făcut din Școala Ferdinand I un exemplu demn de urmat.Școala Ferdinand I ne arată cum dedicația și munca pot învinge cinismul și delăsarea cu care, din păcate, ne confruntăm în atâtea alte locuri.Vă felicit pentru tot ceea ce faceți și sper ca, pe viitor, practicile educaționale de aici să devină regula, nu excepția.De asemenea, doresc să-i felicit și pe inițiatorii și promotorii proiectului Inschool, sprijinit de Uniunea Europeană și Consiliul Europei.Salut pe această cale prezența la această festivitate a doamnei Director General pentru Democrație din cadrul Consiliului Europei și îi mulțumesc pentru implicare!Atât aici, cât și în alte școli din țară, proiectul Inschool a contribuit la creșterea ratei de retenție și a succesului școlar în rândul tuturor copiilor, indiferent de etnie.Mai mult, acest proiect pornește de la premisa sănătoasă a abordării problemelor de participare și succes școlar, evitând tendințele toxice de a cosmetiza rezultatele evaluărilor naționale sau ale bacalaureatului pe care le vedem, din păcate, la unii politicieni sau chiar în unele școli.Dragi părinți,Vă felicit pentru efortul pe care îl depuneți pentru a asigura copiilor voștri accesul la o educație de calitate!În condițiile în care România se află, din păcate, în mod rușinos între fruntașele europene în materie de părăsire timpurie a școlii, în condițiile în care sistemul nostru de finanțare a educației nu răsplătește adecvat școlile care generează o schimbare reală în comunitate, contribuția familiei este critică pentru succesul educațional al copiilor.Îmi doresc ca modelul educațional de la Școala Gimnazială Ferdinand I să devină din ce în ce mai răspândit în sistemul nostru de învățământ.Dragii mei, vă doresc tuturor un an școlar foarte bun și mult succes!”