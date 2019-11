Klaus Iohannis, la final de mandat: Ce s-a intamplat cu Justitia si ce asteptari avem de la viitorul presedinte

In 2017, justitia romana a intrat sub asediu, iar lucrurile au culminat cu declansarea unui proces de restauratie. Presedintele Romaniei putea face mai mult, mai vocal si mai din timp, cu riscul de a se ajunge la o suspendare, ce-i drept cu efecte greu de cuantificat in prezent, spune Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei in guvernul Ciolos.