Klaus Iohannis, la Florența: Democratia nu e in pericol in UE, dar este sub presiune

Democraţia nu este în pericol la nivelul UE, dar este sub presiune, iar cei care cred în Europa trebuie să aibă mai mult curaj în condiţiile în care Uniunea se confruntă cu diverse probleme, precum Brexitul, imigraţia sau şomajul, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, vineri, la Conferinţa "The State of The Union", organizată de Institutul Universitar European de la Florenţa, transmite Agerpres