Klaus Iohannis, la Summitul Initiativei celor Trei Mari. A vorbit despre conducta care va prelua gazele din Marea Neagra

Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 5 iunie a.c., la Ljubljana, Republica Slovenia, declarații de presă înaintea participării la Summitul Inițiativei celor Trei Mări.Vă prezentăm în continuare transcrierea declarațiilor de presă:Președintele României, Klaus Iohannis:"Sunt foarte bucuros că am ajuns la acest Summit aici, în frumosul oraș Ljubljana, la Summitul Inițiativei celor Trei Mări, ajuns la maturitate, și cred că astăzi și mâine avem foarte multe lucruri concrete de discutat.Este foarte important să ajungem în faza în care implementăm efectiv proiectele pe care am început să le listăm încă de la Summitul de la București de anul trecut. Este, de asemenea, foarte important că am reușit să avem, împreună cu noi, în afară de cei care au fost de la început în Inițiativa celor Trei Mări, parteneri foarte importanți – Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, Germania – și cred că ne apropiem deja de câteva proiecte foarte serioase pentru regiune. Dacă aveți întrebări."Jurnalist: Care sunt pașii concreți pe care îi poate face România pentru a deveni un furnizor de securitate energetică în regiune?"Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Putem să facem foarte mulți pași. Parțial, i-am început deja. Aș menționa doar BRUA, interconectorul care va deschide practic piața pentru rezervele din Marea Neagră. Avem, pe de altă parte, interconectorul cu Bulgaria, interconectorul cu Ungaria, care, de asemenea, sunt foarte importante pentru întreaga regiune.Dar și dezvoltarea energeticii din România contribuie, cu siguranță, la securitatea energetică nu numai a României, ci a întregii regiuni."