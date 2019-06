Klaus Iohannis, lovitura de imagine langa Juncker și Tusk: Romania e mult mai buna decat imaginea pe care o are

Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, într-o conferință de presă comună cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker şi cu preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, că în cele 6 luni de exercitare a președinției Consiliului UE, România a depășit toate așteptările.

„Putini au avut asteptari foarte mari cand am inceput presedintia Consiliului UE, multi se asteptau sa fim mediocri, dar eu am luat foarte in serios laudele lui Tusk si Juncker, ele arata nu numai cantitatea si intensitatea muncii noastre ci si calitatea. Suntem buni parteneri, negociatori si avem o echipa cu standarde ridicate, echipa romana a reusit ceva neasteptat. Presedintia romana a fost suprinzatoare. Romania e mult mai buna decat imaginea pe care o are, asta poate fi o mostenire a celor 6 luni”, a declarat Iohannis.

Tusk i-a mulţumit lui Iohannis pentru preşedinţia "de succes" a României la Consiliul UE.

"Au fost închise 90 de dosare în ultimele 100 de zile", printre care cele privind protecţia graniţelor, reducerea emisiilor de gaze şi Europa digitală, a spus preşedintele în exerciţiu al Consiliului European.