Klaus Iohannis, mesaj FERM pentru medici, in PLINA ISTERIE MEDICALA: Lucrurile se mișca

Președintele României, Klaus Iohannis, anunță că sitalele din România vor fi dotate în zilele următoare cu tot mai multe echipamente medicale, necesare în lupta cu coronavirusul.

Citește și: O tânără BOLNAVĂ de COVID-19 s-a DEZLĂNȚUIT din spital: De patru zile, ocup un pat DEGEABA în spital, fără simptome

"Am discutat evident situația din Suceava și toți suntem conștienți de seriozitatea pasului care s-a făcut, dar suntem conștienți și de responsabilitatea noastră. Am discutat situația din spitale și vreau să vă asigur pe voi, personal medical, că noi ne face treaba Au început să sosească de peste tot de unde s-au făcut comenzi măști și echipamente medicale. Lucrurile se mișcă. Am cerut peste tot în spitale să se facă instructajul personalului. Am cerut celor responsabili cu maximă celeritate să lămurească alocările pentru spitale ca să continuăm achizițiile care sunt necesare", a declarat Iohannis.