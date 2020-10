Klaus Iohannis, mesaj in cadrul ceremoniei de deschidere a anului universitar

Președintele României,, a susținut joi, 1 octombrie a.c., o alocuțiune în cadrul ceremoniei de deschidere a anului universitar la Universitatea Națională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale".„Am ales să deschid anul universitar 2020-2021 alături de comunitatea academică de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”.Alegerea mea este motivată de recunoașterea binemeritată care i se cuvine instituției dumneavoastră. Având o activitate bogată de-a lungul celor 70 de ani de existență, instituția a fost o pepinieră pentru multiple generații de actori, regizori, cineaști și tehnicieni în artele spectacolului.Prin intermediul absolvenților săi, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică a modelat cultura recentă a României și a canalizat efortul creativ al unor personalități care au făcut cinste țării noastre pe plan internațional.În semn de apreciere a acestei bogate activități a instituției, am decis acordarea Ordinului „Meritul pentru Învățământ”, în grad de Comandor.Astăzi marcăm începutul unui nou an universitar, acesta fiind, fără îndoială, cel mai dificil an universitar din 1989 încoace.