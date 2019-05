Klaus Iohannis, mesaj incendiar inainte de verdictul ICCJ in cazul Dragnea: Hoții trebuie sa stea la pușcarie, nu in fruntea statului

Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Palatul Cotroceni, că după rezultatul de alegeri anunțat de BEC, s-a demonstrat că românii își doresc o țară în care hoții stau la pușcărie, nu în fruntea statului. Afirmațiile șefului statului vin în contextul în care ÎCCJ este așteptată să se pronunțe luni în dosarul liderului PSD Liviu Dragnea.

„Au dat o lectie dura data populismului, demagogiei si discursului antieuropean si antijustitie promovat in campanie si nu numai de PSD. Ieri, dragii mei, a castigat Romania europeana, democratica, in care justitia este si trebuie sa ramana independenta, Romania in care hotii si infractorii stau la puscarie, nu in fruntea statului. Mobilizarea romanilor a fost impresionanta. Votul de azi ne arata ca democratia s-a maturizat, ca cetatemnii inteleg ce arma puternica este votul”, a spus Iohannis.