Klaus Iohannis, mesaj plin de durere dupa tragedia din Prahova

Presedintele Romaniei solicita autoritatilor responsabile sa ia toate masurile care se impun pentru a-i ajuta pe cei care in aceste momente dificile au nevoie de sprijin. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu profunda durere despre tragedia petrecuta in localitatea Sangeru, din judetul Prahova, in urma careia si-au pierdut viata trei copii si al patrulea este dat disparut dupa ce casa in care locuiau a fost luata de o puternica viitura. Presedintele Klaus Iohannis este alaturi de familia indurerata in aceste momente grele si de toti cei care au avut de suferit de pe urma inundatiilor care au afectat Romania in ultimele ore.