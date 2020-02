Klaus Iohannis: Ministerul Apararii Nationale va trebui sa isi focalizeze eforturile pe atingerea unor obiective concrete“

Domnule Prim-ministru,



Domnule ministru al apărării naționale,



Domnilor senatori și deputați,



Domnilor miniștri,



Domnilor directori,



Doamnelor și domnilor generali, amirali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri,



Stimați invitați,



Armata reprezintă mai mult decât o instituție fundamentală pentru funcționarea statului român. Dumneavoastră, femeile și bărbații în uniformă militară, sunteți un corp de elită, care a câștigat respectul și încrederea românilor datorită devotamentului și patriotismului cu care vă puneți în slujba țării noastre.



Vă felicit pentru nivelul înalt de profesionalism și pentru competența cu care v-ați îndeplinit misiunile și în anul 2019! Bilanțul activității Ministerului Apărării Naționale pe anul trecut vorbește de la sine despre abnegația cu care vă faceți datoria atât în țară, cât și în teatrele de operații din Afganistan, Balcanii de Vest sau Mali.



Armata României are o contribuție majoră la îndeplinirea responsabilităților asumate de țara noastră în cadrul Alianței Nord-Atlantice și la punerea în aplicare a Politicii de Securitate și Apărare Comune a Uniunii Europene.



Din această perspectivă, în anul 2019, mai ales în ultima parte, Ministerul Apărării Naționale a continuat să acționeze pentru creșterea credibilității strategice în cadrul NATO și pentru promovarea profilului României ca pilon de stabilitate și securitate pe flancul estic, precum și a importanței strategice a Mării Negre pentru întreaga Alianță.



Rezultatele eforturilor noastre consecvente pentru atingerea acestor obiective sunt deja vizibile.



Activitatea structurilor NATO de pe teritoriul național, și mă refer la Unitatea NATO pentru Integrarea Forțelor, la Comandamentul Multinațional de Divizie și la Brigada Multinațională de la Craiova, confirmă nivelul de competență al militarilor noștri și încrederea de care se bucură România în fața aliaților săi.



Militarii români aduc o contribuție majoră și în cadrul operațiilor și misiunilor sub egida NATO și UE, în special în misiunea RESOLUTE SUPPORT din Afganistan, precum și în operațiile NATO KFOR și UE ALTHEA din teatrul de operații din Balcani și în misiunea NATO din Irak.



De asemenea, foarte importantă este și continuarea participării românești în cadrul grupului de luptă din Polonia, care materializează prezența înaintată consolidată.



Pentru sacrificiile făcute în ducerea la îndeplinire a tuturor acestor misiuni, militarii români merită toată recunoștința noastră.



Doamnelor și domnilor,



Am reușit, în baza acordului politic semnat cu partidele parlamentare, pe care l-am inițiat în ianuarie 2015, ca începând cu anul 2017 să asigurăm pentru finanțarea Apărării 2% din PIB pentru o perioadă de zece ani.



Acest lucru este foarte important, întrucât România nu este doar un beneficiar, ci și un furnizor de securitate, și rămâne ferm angajată în respectarea deciziilor luate în cadrul NATO.



Creșterea alocărilor bugetare presupune acordarea unei atenții sporite modului în care sunt cheltuiți acești bani, modului în care se lansează programele strategice de înzestrare pentru armată, în concordanță cu prioritățile reale ale Apărării, și modului în care Ministerul Apărării derulează contractele, cu ritmicitate și urmărind încadrarea în termenele stabilite.



Această finanțare trebuie să asigure și o mai bună instruire pentru toate structurile armatei, o adecvare a exercițiilor planificate la realitățile conflictelor contemporane și o implicare corespunzătoare a aliaților și a partenerilor noștri în aceste exerciții, desfășurate într-un mediu întrunit, complex și dinamic.



În plus, din aceste sume alocate domeniului Apărării, este necesar să fie asigurată și îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale militarilor, pentru că ei reprezintă resursa cea mai de preț a Armatei României, precum și a noastră, a tuturor celor care purtăm responsabilitatea apărării țării.



Doamnelor și domnilor,



Politica noastră externă și de securitate se va afla, ca și până acum, sub semnul continuității și predictibilității. Se vor modifica, însă, în mod necesar, unele nuanțe și detalii menite să confere mai multă coerență și consistență abordării noastre.



Apartenența noastră la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană, împreună cu parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii vor rămâne triada conceptuală strategică a politicii externe și de Securitate a României.



România este o susținătoare ferventă și constantă a ideii unei Europe mai puternice și ne vom implica activ în consolidarea proiectului european, pe baza unui parteneriat constructiv cu toate statele membre și cu instituțiile europene.



Într-o perioadă caracterizată de riscuri, provocări și amenințări, dinamice sau latente, nevoia unei Alianțe Nord-Atlantice puternice, unite și eficiente este mai mare decât oricând.



NATO reprezintă o alianță militară de succes și vom continua să acționăm coerent și convergent, împreună cu celelalte state membre, pentru ca ea să devină și mai puternică.



Doamnelor și domnilor,



În acest an, Ministerul Apărării Naționale va trebui să își focalizeze eforturile pe atingerea unor obiective concrete: consolidarea profilului strategic în cadrul NATO și UE, accelerarea procesului de dezvoltare a capacității operaționale a Armatei, precum și inițierea și derularea programelor de înzestrare, în vederea asigurării de noi capabilități necesare structurii de forțe.



Toate acestea, în condițiile continuării participării cu efective militare la operațiile din teatrele din afara teritoriului național al României.



Vă doresc mult succes în îndeplinirea tuturor angajamentelor și vă asigur de sprijinul meu în calitate de Președinte al României!