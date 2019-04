Klaus Iohannis nu accepta remanierea guvernamentala

KLAUS IOHANNIS google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nu este de acord cu remanierea guvernamentala. Klaus Iohannis, sesizare la CCR. Iata cand se discuta "In legatura cu propusa remaniere guvernamentala, am analizat intreaga situatie si aceasta remaniere este o farsa. Nu are nicio treaba cu agenda romanilor. Este cauzata de o rafuiala din interiorul PSD. Ca atare, m ise pare neavenita. Avem cele trei demisii si aceste persoane vor pleca la un momentdat. Nu iau acte de demisiile celor trei ministri. Cu propunerile facute nu sunt de acord. Nu accept aceasta remaniere", a spus Klaus Iohannis. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...