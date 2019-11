Klaus Iohannis nu-și asuma niciun eșec inregistrat in mandatul sau de Romania pe plan extern VIDEO

Presedintele Klaus Iohannis a spus ca neridicarea vizelor pentru SUA desi Polonia a reusit, neaderarea la spatiul Schengen si pierderea unui loc in consiliul de securitate ONU sunt esecuri de care nu este el vinovat.

„Ridicatul vizelor e un procedeu tehnic si se intra conform legislatiei americane in Visa Waiver daca rata de refuz este sub 3%. Rata de refuz a Romaniei e de 10%. E o decizie tehnica care nu poate fi substituita de o decizie politica. Dar vom scapa si noi de vize. Schengen ca si MCV, ca si locul in consiliul de securitate ONU, se datoreaza politicii catastrofale facute de conducerea PSD si de dna Dancila. Si dna Dancila si mentorul domniei sale au crezut ca nu conteaza ce face PSD ca ataca justitia. Am fost atat de aproape cu MCV si Schengen. La consiliul de securitate ONU am avut promisiuni de vot, dar dupa ce s-a bagat in seamna dna Dncila la New York au disparut, pur si simplu”, a zis Iohannis.