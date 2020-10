Klaus Iohannis: Nu intentionez sa revenim la starea de urgenta

Bună ziua!



Am făcut o vizită la Institutul Național de Sănătate Publică, despre care se vorbește foarte mult în ultima vreme, și am vrut să am o discuție directă cu experții care se ocupă de acest domeniu aici, la Institut.



Am găsit o instituție cu oameni foarte dedicați, foarte competenți, care se străduiesc să facă față unei situații foarte complicate de pandemie. Evident că mi-au prezentat institutul, mi-au prezentat domeniile de care se ocupă și, da, evident, am discutat și despre mersul pandemiei de la noi.



Înainte să detaliez un pic că acest capitol, am apreciat și munca pe care o fac, am apreciat și proiectele care sunt în curs, faptul că se preocupă foarte mult de resursa umană, de dotarea cu aparatură specifică, de extindere și de faptul că aceste rezultate pe care le obțin au un impact în politica statului, în zona sănătății, a sănătății publice, care, în definitiv, ne privește pe fiecare în parte.



Despre pandemie am discutat destul de mult. Mi-au prezentat viziunea care s-a format aici, la Institut și m-am bucurat să constat că abordarea noastră este cam la fel. Nu trebuie să intrăm în panică, însă trebuie să fim conștienți că ne aflăm într-o situație deosebită, o situație de sănătate publică deosebit de gravă și, dacă vrem - dacă vrem - să avem o viață apropiată de normalitate, este absolut obligatoriu să respectăm câteva norme - sunt cunoscute, sunt arhicunoscute - și câteva măsuri. Este purtatul măștii, păstrarea distanței, igiena, în special igiena mâinilor, evitarea, cu cât mai mult cu atât mai bine, a aglomerărilor, și, da, acolo unde, în anumite localități incidența pandemiei este mai mare, trebuie introduse restricții specifice.



Despre restricții am vorbit destul de mult și am observat cu toții că descentralizarea deciziei pentru restricții a fost un lucru bun, însă este nevoie de mai multă clarificare și am convenit, chiar în discuția pe care am avut-o cu reprezentanții Institutului, cu domnul ministru Tătaru și cu echipa mea, să se lucreze la o metodologie care permite luarea unor decizii mai rapide, mai eficiente și mai corelate cu situația din fiecare localitate și din fiecare județ.



În acest fel, vom putea să fim mai eficienți, în acest fel vom putea lua mai repede măsurile care se impun, în acest fel vom putea să evităm, ca să zic așa, restricții prea dure.



Însă, repet, măsurile de bază rămân cele discutate: masca, distanța, igiena.