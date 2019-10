Klaus Iohannis nu mai vrea DISTRUGEREA PSD și anunța ca el va coordona Guvernul: 'Eu vreau la putere pentru ca doresc sa coordonez aceasta munca de construcție'

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, la un miting electoral în judeţul Dâmboviţa, că la 30 de ani de la Revoluţie "vedem că abia acum începem să scăpăm de comunism şi vedem că de fapt ce ne-a ţinut în urmă, ce ne-a ţinut ca şi cum am fi avut o piatră de moară legată de gât este PSD-ul". Președintele a renunțat la discursul prin care cerea distrugerea PSD și cere doar îndepărtarea de la putere, pentru o perioadă mai lungă de timp, a social-democraților. ”Eu vreau la putere pentru că doresc să coordonez această muncă de construcție în România.”, a spus Iohannis.

"În aceşti 30 de ani am fost noi vrednici, am făcut ce am promis, atunci, am construit noi o Românie liberă, democratică, care permite românilor să se simtă bine la ei acasă? Am construit noi o Românie care ne-a adus tuturor prosperitate, mulţumire, o viaţă sigură? Poate pentru unii da, dar sigur pentru mulţi încă nu. Încă nu am ajuns acolo, dar înainte să ne facem planuri despre cum vom schimba noi lucrurile în bine trebuie să vedem de ce am ajuns în 30 de ani numai până aici, de ce nu am ajuns mai departe, dacă ne uităm în urmă în aceşti 30 de ani vedem că abia acum începem să scăpăm de comunism şi vedem că de fapt ce ne-a ţinut în urmă, ce ne-a ţinut ca şi cum am fi avut o piatră de moară legată de gât este PSD-ul. PSD-ul este cauza principală pentru care România nu s-a dezvoltat mai mult, mai bine. Dar avem acuma speranţă să schimbăm lucrurile", a spus Klaus Iohannis în discursul ţinut în faţa celor aproximativ o mie de liberali prezenţi la întâlnirea electorală.

Acesta a adăugat că schimbarea trebuie să fie "una profundă", care să ducă la sfârşitul perioadei de tranziţie.

"Nu putem noi, românii, să rămânem ancoraţi într-o veşnică tranziţie, trebuie să mergem pe calea cea dreaptă, or asta se poate numai dacă îndepărtăm PSD-ul de la putere pentru o perioadă lungă de timp, altfel, schimbarea nu se va produce. Noi am mai crezut în anumite etape că am scăpat de tot de comunişti, am crezut în unele etape că am scăpat de PSD, dar PSD-ul mereu şi mereu s-a întors cu alte feţe, cu alte nume dar cu aceleaşi metehne", a mai afirmat preşedintele Iohannis.

Candidatul susţinut de PNL pentru al doilea mandat a explicat celor care îl întreabă de ce vorbeşte despre PSD, acuzând PSD de lipsa autostrăzilor, a spitalelor, dar şi de faptul că pensionarii întreabă dacă li se vor tăia pensiile. Iohannis a arătat, în acest context, că seniorii trebuie să aibă o viaţă decentă şi că PNL va asigura veniturile pensionarilor.

Preşedintele a spus, de asemenea, că doreşte "ca în fine să terminăm cu aceste discuţii contraproductive între cele două părţi ale executivului, între preşedinte şi Guvern".

"Pentru a garanta pensiile seniorilor noștri trebuie să vină la putere PNL. Eu vreau la putere pentru că doresc să coordonez această muncă de construcție în România. Îmi doresc un guvern cu care putem să lucrăm împreună, un guvern cu care să ne apucăm de treabă pentru români. Trebuie să reconstruim marile sisteme ale României, să refacem justiţia şi să reluăm lupta anticorupţie (...) trebuie să construim acele spitale pe care le-am promis, trebuie să garantăm pensionarilor pensiile, trebuie să dezvoltăm infrastructura pe care au promis-o şi alţii, dar noi o vom face noi, împreună, vom pune România pe picioare”, a mai spus Iohannis.