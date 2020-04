Klaus Iohannis: Nu suntem chiar la coada Europei cu testarile / VIDEO

Klaus Iohannis a declarat marți la Palatul Cotroceni, despre testările pentru coronavirus, că „nu suntem chiar la coada Europei” și că se află în plină creștere capacitatea de testare a României.

„La intrebarea mea pe care am pus-o expertilor este ca nu suntem chiar la coada Europei. Nu putem sa ne comparam Germania cu Romania pentru ca populatia lor este mult mai mare. Per milion de locuitori avem un numar rezonabil de testari. Sunt multi participanti la dezbaterea publica care solicita testari in masa. Testarile trebuie facute la persoanele care prezinta un risc, nu la tot poporul. Totusi, am solicitat un numar mai mare de teste pe zi”, a spus Klaus Iohannis.

