Klaus Iohannis o cheama pe Viorica Dancila la Cotroceni: Consultari pentru schimbarea Rovanei Plumb

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis astazi o scrisoare premierului Viorica Dancila, prin care o invita la consultari, miercuri, 2 octombrie, ora 12:00, la Palatul Cotroceni, pe tema nominalizarii persoanei pentru functia de membru al Comisiei Europene. Invitatia vine in contextul in care Rovana Plumb, propunerea Romaniei pentru functia de comisar europena, a transmis o scrisoare Comisiei JURI din PE, in care precizeaza ca imprumutul de 800.000 de euro a fost achitat cu doua apartamente detinute de aceasta in Romania, astfel datoria care a generat ingrijorari in cadrul audierii sale in comisie nu mai exista. Rovana Plumb si-a achitat CREDITUL. Ce a transmis Comisiei JURI Comisia pentru Af ...