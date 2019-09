Klaus Iohannis, OPULENTA pe banii nostri: A plecat la New York cu avion privat si sta la un hotel de lux

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis se afla de marti pana joi in SUA, la New York, unde va conduce delegatia Romaniei la a 74-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Klaus Iohannis a plecat de la Bucuresti spre New York cu un avion privat inchiriat. De altfel, deplasarile cu avioane private au fost un lucru obisnuit in mandatul lui Klaus Iohannis. Spre deosebire de presedinte, premierul si cativa ministri au plecat spre New York cu un avion Turkish Airlines, cu escala la Istanbul. Viorica Dancila il pune la punct pe Klaus Iohannis: ''CCR i-a spus presedintelui ca de indata trebuie sa numeasca ministrii interimari'' La New York, presedintele Iohannis este cazat la Hotelul Mandarin Oriental din ...