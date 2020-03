Klaus Iohannis: Padurile sunt aurul verde al Romaniei. Trebuie protejate si inmultite“ (video)

Bună ziua tuturor!



Pentru mine, personal, este o mare bucurie că putem să începem astăzi această campanie de replantare, o campanie amplă, care cu siguranță va lăsa urme profunde pozitive, de această dată. Pădurile sunt „aurul verde” al României și acest aur trebuie protejat și înmulțit.



Avem încă păduri care sunt foarte valoroase, avem păduri care pot fi exploatate, dar dacă ne uităm în jur, aici unde suntem astăzi, este, ca să zicem așa, un rest din ceea ce pe vremuri se numea Codrii Vlăsiei, care au fost codrii care s-au întins cât puteai să vezi cu ochii. Astăzi avem doar câteva zone mici, care mai sunt pădure, și cred că în acest context pot să spun câteva lucruri foarte clare.



Pădurea trebuie protejată! Este inadmisibil ca în secolul XXI să mai avem tăieri ilegale masive! Și îl rog pe domnul Prim-ministru și pe membrii Guvernului prezenți aici să găsească noi instrumente pentru a proteja pădurile României. Instrumentele care au fost create și folosite pe vremea guvernelor dinainte, și cam multă vreme s-a ocupat PSD de acest lucru fără succes, acele instrumente s-au dovedit a fi insuficiente și insuficient de bine aplicate. Deci este nevoie de protecție. Este nevoie, pe de altă parte, acolo unde sunt păduri care au fost gândite pentru exploatare, să se exploateze dar, atenție, în mod organizat și legal. O pădure aparte sau un set de păduri aparte sunt zonele protejate.



România se numără printre foarte puținele țări din Europa care mai are păduri virgine, care are păduri care obligatoriu trebuie păstrate, protejate. Și mai există o categorie foarte importantă de păduri, acelea pe care vom începe acum să le plantăm.



Este nevoie de mai multă pădure! Este nevoie de mai multă pădure în România! O să vă explic de ce spun acest lucru clar și răspicat. Avem probleme de mediu. Știți foarte bine, în ultimele zile, s-a discutat foarte mult de poluarea puternică, care se poate constata peste tot în România. Se știe că pădurile nu sunt bune doar pentru a te plimba în ele sau pentru a da lemn.



Pădurile sunt foarte importante pentru a da aer curat. Pădurile curăță aerul. Pădurile contribuie la un mediu mai sănătos, mai curat. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte conștienți că problema climei este una cât se poate de serioasă. Încălzirea globală este un fapt, și pentru noi poate să fie un fapt foarte negativ, mai ales aici, în sudul țării, există pericolul să se formeze zone deșertice.



Or asta, cu siguranță, nu vrem. Toate studiile din ultima vreme au dovedit că cea mai eficientă măsură împotriva încălzirii climatice este plantarea de păduri. Așadar, dacă vrem să fim serioși, dacă vrem să combatem încălzirea globală, atunci plantările sunt o măsură cu multe beneficii, inclusiv în această zonă de prevenire a schimbărilor climatice. Iată multiple beneficii dacă plantăm, și aici trebuie să mai spun ceva: după părerea mea, este insuficient să replantăm, să refacem pădurea în zonele unde a fost tăiată legal sau ilegal.



Este nevoie să creștem semnificativ suprafața împădurită din România și această campanie este un foarte bun început și sper să fie un simbol și un imbold pentru multe autorități locale, care pot folosi terenurile care nu mai sunt folosite pentru altceva în agricultură. Și sper foarte mult ca în următorii ani să ajungem să avem o extindere semnificativă a zonelor împădurite din România. Deci pe de o parte protecție, eliminarea tăierilor ilegale, pe de altă parte, plantări masive de pădure. Asta este ce îmi doresc eu pentru România și pentru „aurul verde” al României.



Vă doresc tuturor mult succes!