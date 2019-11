Klaus Iohannis participa azi la dezbaterea organizata de SNSPA. Orban: Viorica Dancila poate sa stea in public, daca vine

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative găzduiește marti dezbaterea preşedintelui Klaus Iohannis cu politologii şi formatorii de opinie. Dezbaterea începe la ora 19.00, are loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și va dura între două ore și două ore și jumătate. Dezbaterea electorală a generat o avalanșă de comentarii în mass media The post Klaus Iohannis participă azi la dezbaterea organizată de SNSPA. Orban: Viorica Dăncilă poate să stea în public, dacă vine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.