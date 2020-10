Klaus Iohannis: Pentru Romania este foarte important ca in faza de tranzitie sa folosim gazul natural, cel din Marea Neagra“

Bună ziua!



Am început, iată, o nouă întrunire a Consiliului. Avem teme foarte importante pe ordinea de zi. Chiar acum am finalizat aprobarea concluziilor pe Brexit și aici lucrurile sunt încă destul de complicate.



După părerea noastră, negocierea acordului cu Regatul Unit nu a făcut progrese suficiente. Este nevoie de accelerarea negocierilor și este evident că noi, Uniunea, continuăm pe calea începută, rămânem uniți, știm ce dorim, dar, în același timp, știm și că noi ne dorim un acord cu Regatul Unit.



Așadar, echipa de negociere a primit încurajări din partea noastră să continue. Mai sunt puține săptămâni până la finalul anului, când aceste negocieri trebuie să fie finalizate.



Pentru noi, în România, este clar și am spus acest lucru: noi ne dorim un acord, este necesar, este calea cea mai bună pentru a garanta un parteneriat solid între Uniunea Europeană și Regatul Unit pentru mulți ani de acum încolo. Este, evident, foarte important și pentru cetățenii noștri care trăiesc în Regatul Unit, dar și pentru firmele noastre care fac afaceri cu Regatul Unit.



Imediat după ce mă întorc în sala de Consiliu, vom începe discuțiile pe ținte climatice, o temă extrem de sensibilă, dar, în același timp, extrem de importantă și pentru noi. Este vorba de felul în care Uniunea Europeană își va seta ambițiile, cât de buni vrem să fim, cât de performanți vrem să fim, cum vrem să ne îngrijim de măsurile pe care le luăm ca să reducem impactul climatic total nefavorabil pe care putem să-l constatăm cu toții – furtuni, călduri excesive, ierni excesive. Este clar că ceva trebuie făcut.



Există foarte multe discuții, există propuneri de ținte climatice și acum discutăm, de fapt, ținta pe care ne-o punem până în 2030. Există propuneri din partea Comisiei, există propuneri din partea Parlamentului European. Astăzi vom discuta în profunzime cum vedem noi, liderii statelor, liderii guvernelor, această chestiune.



Noi, eu, suntem dispuși să acceptăm ținte destul de ambițioase, dar nu sunt dispus să accept ținte foarte ambițioase necondiționat.