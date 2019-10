Klaus Iohannis pleaca la Bruxelles pe banii nostri. A ales un AVION privat, inregistrat in Luxemburg - FOTO

Klaus Iohannis 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis are o agenda incarcata, avand atributiile oficiale, dar si turneul pentru campania electorala. In aceste conditii, presedintele prefera sa se deplaseze cu un avion privat, atat in tara, cat si in afara tarii. De aceasta data, presedintele Klaus Iohannis a fost surprins in timp ce se imbarca la bordul unui avion privat. Presedintele pleaca la Bruxelles, la deschiderea oficiala a Festivalului International de Arta Europalia, Romania fiind tara invitata de onoare. Victor Ciutacu, reactie dura la adresa lui Klaus Iohannis: ''Bre, neamtule, daca tot sarisi gardu...'' Klaus Iohannis a surprins, luni, cand, aflat la o actiune politica a PNL, a decis sa zboare la ...