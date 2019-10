Klaus Iohannis poarta ultimele negocieri: președintele va desemna un nou premier

Președintele Klaus Iohannis va avea o nouă rundă de consultări marți cu partidele, în vederea formării unui nou Guvern, la finalul cărora șeful statului este așteptat să anunțe premierul, au declarat surse politice, informează Mediafax. Ludovic Orban și Dan Barna vor participa la discuții.

De asemenea, liderul UDMR Kelemen Hunor este așteptat să vină la consultările de marți, la Cotroceni.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, după consultările de luni cu Klaus Iohannis, că acesta discută cu partidele pentru că vrea să vadă dacă viitorul premier și Guvern întrunesc majoritatea în Parlament. El a precizat că ALDE nu va vota noul Executiv dacă PMP va face parte din el.

Chestionat dacă i-a transmis șefului statului care sunt condițiile ca ALDE să susțină noul Guvern, Tăriceanu a spus că parlamentarii formațiunii nu ar vota un Executiv din care să facă parte PMP al lui „Petrov, informatorul Securității”.

Totodată, Eugen Tomac a anunțat că s-a întâlnit, luni la Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. Acesta a reiterat șefului statului condițiile PMP pentru susținerea unui nou Executiv, precizând că discuțiile despre viitorul Cabinet de miniștri vor fi purtate împreună cu premierul desemnat.

„Am reiterat, cu această ocazie, prioritățile PMP în perspectiva susținerii noului guvern: revenirea la alegerea primarilor în două tururi, necesitatea de a reduce numărul de parlamentari la 300 sau înființarea unui Minister pentru Relația cu R. Moldova”, a afirmat Tomac, pe rețeaua de socializare.

Și Victor Ponta a mers, luni, la o discuție cu Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, după ce la consultările de vineri a lipsit.

„Nu puteam să îi spun absolut altceva decât ceea ce am spus și public și anume că am făcut un lucru bun că am dat jos Guvernul Dăncilă, pentru că era un guvern incompetent și corupt. Mai departe mi-aș dori să vedem un guvern cinstit și competent care vine. Un guvern doar al unui singur partid care are mai puțin de 100 de parlamentari în Parlament eu nu văd cum poate să guverneze. Poate nu mă pricep la politică, poate nu știu să guvernez, dar să guvernezi cu 100 de parlamentari din 465 nu îmi dau seama cum poți să îți treci bugetul și legi importante pe care oamenii le așteaptă”, a explicat, ulterior consultărilor, liderul Pro România, la Digi 24.

În schimb, USR a stabilit, luni seara, în cadrul unei întruniri a liderilor partidului, că la noua rundă de consultări de la Cotroceni, marți, cu președintele Klaus Iohannis va merge cu un mandat clar pentru stabilirea unui calendar pentru alegeri anticipate.

Astfel, parlamentarii USR ar putea analiza acordarea votului de învestitură unui cabinet de tranziție care își asumă o durată de viață limitată pentru pregătirea alegerilor, cu anumite condiții:

„1. Adoptarea legii privind alegerea primarilor în două tururi - esențială pentru legitimitatea aleșilor locali și recuperarea democrației la nivel local.

2. Adoptarea inițiativei «Fără Penali în Funcții Publice» pentru care au semnat peste un milion de români.

3. Desființarea prin lege a recursului compensatoriu care a eliberat din închisori peste 20.000 de infractori, dintre care mulți au comis noi fapte de violență.

4. Consultarea Parlamentului asupra propunerii pentru poziția de comisar european ce revine României.

5. Orice membru al Guvernului trebuie să respecte criteriile de integritate USR”, arată USR, într-un comunicat de presă.

Încrederea în Guvernul Dăncilă a fost retrasă prin adoptarea moțiuni de cenzură, în plenul reunit de joi al Parlamentului. Klaus Iohannis a avut, vineri, consultări cu partidele în vederea formării unui nou Guvern. PNL a stabilit cu mai mult timp urmă, în forurile statutare ale partidului, ca Ludovic Orban să fie propunerea de premier.