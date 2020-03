Klaus Iohannis, precizari in urma videoconferintei despre gestionarea crizei COVID-19

”Am văzut cu toții decizia fără precedent luată de Italia. Combaterea coronavirusului prespune un efort coordonat la nivel național și internațional. Riscul unei pandemii rămâne ridicat. Europa este în stare de mobilizare. Am avut o videoconferință și am vorbit despre evoluția situației din țările noastre Protejarea cetățenilor este prirotatea zero



Este absolut necesar să ne coordonăm eforturilor, doarprin luarea unormăsuri comune care să ducă la combataerea răspândirii virusului vom reuși. Trebuie să preîntâmpinăm problemele economice grave Mâine voi discuta cu premierul.