Klaus Iohannis: Premierul demis sa inceteze orice demers legat de nominalizarea unui candidat pentru pozitia de comisar european

a declarat marți că premierul demis,, „nu are nicio legitimitate de a propune un candidat din partea României pentru poziția de comisar european”.„Premierul demis, doamna Viorica Dăncilă, refuză să înțeleagă că odată cu pierderea calității de prim-ministru a pierdut și orice legitimitate de a mai face vreo propunere pentru poziția de comisar european, care îi revine României.O avertizez din nou pe doamna Dăncilă să înceteze orice demers legat de nominalizarea unui candidat pentru această poziție și să nu transmită nicio propunere către președinta aleasă a Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen.Desemnarea unui comisar european din partea țării noastre de către un guvern care nu mai are niciun fel de atribuții constituționale și legale în acest sens este un gest iresponsabil, de sfidare atât a cetățenilor români, cât și a partenerilor europeni.Doar un nou guvern învestit de Parlament are întreaga legitimitate, dar și obligația de a transmite urgent la Bruxelles o propunere de comisar european. Este esențial ca un nou Cabinet să obțină cât mai repede votul Legislativului pentru a rezolva toate problemele stringente generate de guvernarea dezastruoasă a PSD, inclusiv desemnarea unui candidat credibil și profesionist din partea României în Comisia Europeană. Tergiversarea în Parlament de către PSD a procedurilor care să ducă la votarea noului Executiv nu face altceva decât să dăuneze și mai mult credibilității țării noastre, deja afectate de Guvernul Dăncilă”, a declarat președintele Iohannis, potrivit Adminsitrației Prezidențiale.