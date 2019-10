Klaus Iohannis prezinta scenariul post-motiune: Guvern PNL de tranzitie pana la parlamentare (VIDEO)

Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, că Guvernul Dăncilă trebuie să plece, iar după moţiunea de cenzură să se formeze un Guvern în jurul PNL, care să asigure administrarea ţării până la alegerile parlamentare de anul viitor.

"Acest guvern esuat, acest guvern in deruta trebuie sa plece acasa, iar voi sunteti cei in jurul carora se va contrui un guvern care asigura o tranzitie serioasa, ordonata, pana la alegerile parlamentare. Cum am ajuns noi, romanii, sa fim condusi de acest PSD deraiat, debusolat si sa avem un guvern care face atata rau Romaniei? PSD a condus marea majoritate a anilor din ultmimi 30 de ani, dar ce si-au permis in ultimii trei ani este nemaivazut si nemaiauzit. PSD este principala piedica in dezvoltarea Romaniei. PSD a ajuns la putere dupa alegeri, fiindca lumea nu s-a dus si, daca vream sa fim farte sinceri, poate si noi puteam sa lucram mai mult, sa fim mai convingatori si sa ii ducem pe romani la vot in decembrie 2016. Poate de data asta reusim un pic mai mult, fiindca ne-am saturat cu totii de acest PSD care a promis marea cu sarea si imediat dupa ce au ajuns la putere s-au apucat sa faca ce stiu mai bine: sa acapareze marile sisteme publice ale Romaniei. Au realizat ceva inimaginabil: o involutiea a Romaniei intr-o perioada in care am fi avut atatea sanse de dezvoltare. Am fi putut daca nu ne-am fi impiedicat de acest PSD sa fim in rand cu natiile mari ale Europei. Europa ne respecta, ne doreste", a declarat Iohannis.