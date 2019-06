Klaus Iohannis, prima reactie in cazul politistului ucis in misiune

Klaus Iohannis 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis transmite condoleante familiei politistului din judetul Timis care si-a pierdut viata duminica, dupa ce a fost impucat de mai multe ori, in timp ce se afla la datorie. Vezi si: Traian Berbeceanu, despre politistul ucis: ”Nu, doamna ministru, nu avea echipament de protectie” "Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, isi exprima profundul regret pentru tragicul incident petrecut duminica, 2 iunie a.c., in judetul Timis, in urma caruia un politist roman, aflat la datorie, si-a pierdut viata din cauza unor rani prin impuscare. Presedintele Klaus Iohannis transmite condoleante familiei indurerate si are deplina incredere ca organele abilitate vor depune toa ...