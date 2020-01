Klaus Iohannis, primele declarații: Guvernul a anunțat ca și va angaja raspunderea parlamentara pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin

Premierul Ludovic Orban a anunţat, joi, că Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament cu privire la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, iar președintele Klaus Iohannis va face primele declarații pe această temă la ora 18:00, la Palatul Cotroceni.

Premierul a aprobat, în acest sens, introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de lege de modificare şi completare a Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, la propunerea ministrului Dezvoltării, Ion Ştefan.

Citește și: Klaus Iohannis a decretat! Fotograful său a fost decorat

"Este vorba de proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi cu 50% plus 1. (...) În discuţiile pe care le-am avut (...) am luat decizia de a ne angaja răspunderea în faţa Parlamentului pe proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi. (...) Din punctul nostru de vedere, pentru a îmbunătăţi performanţa administraţiei locale, este vital ca primarii să fie aleşi de jumătate plus unu dintre cetăţenii dintr-o comunitate locală, pentru a putea avea cu adevărat legitimitatea de a pune în practică programele de dezvoltare şi pentru a avea capacitatea efectivă, pentru că existenţa unui tur doi presupune negocierea unei majorităţi în consiliile locale care permite aplicarea unui plan de dezvoltare", a explicat Ludovic Orban în deschiderea şedinţei de guvern.

Şeful Executivului a subliniat că PNL susţine alegerea primarilor din două tururi şi a menţionat că liberalii au depus în urmă cu doi ani în Parlament o iniţiativă legislativă pe acest subiect, adăugând că proiectul de lege a fost "parcat neregulamentar printr-o decizie a Birourilor permanente reunite la o defunctă comisie de Cod electoral (...) pentru a împiedica introducerea în plenul Camerei Deputaţilor şi adoptarea proiectului de lege".

Citește și: Radu Tudor intră în ei: `Nu trebuie să aşteptăm`!

"E vremea să facem ce vor oamenii şi ca atare am luat decizia să ne angajăm răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi. Sigur că am luat această decizie în momentul în care a devenit evident faptul că cei care încă sunt la butoanele Parlamentului vor să prezerve acest mod nedemocratic al primarilor şi că nu mai există nicio şansă ca prin dezbatere parlamentară şi prin vot în plenul Camerei Deputaţilor să reuşim îmbunătăţirea sistemului electoral pentru alegerile locale. Sigur că acest lucru va deranja, probabil, pe cei care sunt la butoanele Parlamentului, dar trebuie să ne asumăm acest risc, pentru că Guvernul are obligaţia de a interveni acolo unde lucrurile nu funcţionează corect şi de a îmbunătăţi mecanismele democratice", a declarat Orban.

Citește și: Olguța Vasilescu mută tunurile pe Guvernul Orban: ‘Ca să știți pentru cine se bate PNL’ .