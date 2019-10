Klaus Iohannis pune biciul pe liberali, pentru a nu repeta dezastrul din 2016: 'De data aceasta, nu va mai las de capul vostru!'

Preşedintele Klaus Iohannis le-a transmis vineri simpatizanţilor din diaspora că PNL este într-un război cu PSD, care a ajuns la putere promiţând să curgă lapte şi miere,dar nu au făcut nimic în acest sens. Iohannis le-a promis liberalilor că nu îi mai lasă "de capul lor" pentru a nu repeta eşecul de la parlamentarele din 2016.

"Noi ne-am angajat, eu împreună cu liberalii care mă susțin în această campanie, să mergem mai departe. Am început și am câștigat până acum trei bătălii: europarlamentarele, referendumul și recent, cu mare bucurie, contrar tuturor așteptărilor, moțiunea de cenzură. Urmează prezidențialele, urmează localele și urmează parlamentarele. Acum, pentru prezidențiale, emoțiile sunt mari, implicarea este puternică și vă mulțumesc pentru asta!

Și vă rog să nu greșim! Cu toții ați văzut nenumărate sondaje. Și pare așa, ceva ușor, fluierând. Doar că singura metodă prin care poți rata niște alegeri este crezând că le-ai câștigat înainte să le câștigi. Asta a fost una dintre greșelile pe care le-am făcut, din păcate, în decembrie 2016. Nu am crezut atunci că le vom câștiga, dar nimeni nu și-a imaginat că vom ajunge așa de jos. Iar ceilalți, prin contrast, atât de sus. Acum nu avem decât să punem umărul și să întoarcem acest scor în favoarea noastră. Așa că eu nu am deloc de gând să o las moale cu campania. Dimpotrivă, o să fac campanie cât pot de mult. Și vă rog, dacă credeți că merită, să faceți și voi, fiindcă miza este foarte mare. Miza este nu doar câștigarea prezidențialelor, chit că aceasta este o condiție fără de care este greu de continuat. Nu doar prezidențialele, și am spus-o de la început și am spus-o liberalilor: de data aceasta, nu vă mai las de capul vostru!

Trebuie să mergem împreună mai departe fiindcă doar așa avem șanse împotriva colosului PSD, că încă este un colos PSD-ul, să nu ne face iluzii. Și doar așa putem să facem de fapt ceea ce așteaptă românii de la noi, să refacem România așa cum ne-o dorim. Să ajungem la ceea ce am numit reconstrucția statului. Avem de câștigat prezidențiale, locale și parlamentare. Și să nu își imagineze cineva că acest lucru va fi foarte ușor. Va fi foarte greu. Nu subevaluați competitorii electorali. Despre PSD am vorbit, sunt și alții care au impresia că li se cuvine o felie semnificativă, mai ales din votul Diasporei. Așa că dacă vreți să fiți parte în efortul meu, împreună cu PNL, de a reconstrui pentru români România, sistemele publice din România, încrederea românilor în politică, atunci vă rog să luptați în așa fel încât să le dați oamenilor speranță. Pentru asta se duc oamenii și pun ștampila „Votat”, pentru speranță. Dar această speranță nu trebuie doar creată, ea trebuie și hrănită. Și la un moment dat trebuie să apară și rezultatele. Or asta, dragii mei, se poate numai lucrând împreună. Acum, sper că mă înțelegeți bine, nu aștept de la voi, care veniți din Diaspora, să lăsați totul deoparte și să veniți să vă faceți funcționari într-un minister și să lucrați ceva hârtii. Eu vă rog să lucrați idei, lucrați idei, construiți proiecte pentru românii din Diaspora, redați-le încrederea în politicienii de bună-credință, fiindcă nu sunt toți o apă și-un pământ.

Cunoașteți acel slogan mizerabil „PNL și PSD – aceeași mizerie”, este un slogan creat de PSD. Nu pentru a ridica PSD, ci pentru a coborî PNL la nivelul lor mizerabil. Or așa ceva nu putem și așa ceva nu pot să accept. Așadar, redați românilor speranța, aș putea spune chiar credința în patria lor, în România. Și poate, dacă totul merge bine și câștigăm și începem să guvernăm pentru români, nu împotriva românilor ca PSD, să începem să facem din România acea țară în care voi, din Diaspora, nu doar visați să vă întoarceți odată, cine știe când, ci chiar să începeți să vă faceți planuri concrete de întoarcere în țară. Și dacă nu o faceți voi, încurajați-i pe alții să o facă", a afirmat Iohannis.