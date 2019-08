Klaus Iohannis pus la punct de judecatorii din CSM. Ce avertisment ii transmit acestia presedintelui

klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judecatorii CSM ii transmit lui Klaus Iohannis ca nu accepta ordine de la un presedinte aflat in campanie electorala care doreste sa atraga justitia in batalia politica si subliniaza ca este inacceptabil faptul ca seful statului dicteaza cum sa interpreteze normele privind statutul judecatorilor. Mai mult, judecatorii ii dau lectii de drept lui Iohannis si ii transmit si un avertisment. „Recomandarile Comisiei de la Venetia, la care face trimitere Presedintele Klaus Iohannis, se refera la legislatia statului Kyrgyzstan care reglementa candidatura unui magistrat intr-o functie politica electiva, ce presupune ca judecatorul sa isi faca campanie electorala. Mai mult, in textul legislativ analizat de ...